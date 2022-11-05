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السبت، 05-11-2022 05:02 م

وزير الصناعة: الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تعمل ضمن رؤية إصلاحية شاملة وضمن محاور ثلاثة: الإصلاحات السياسة والاقتصادية وتحديث القطاع العام، وصولا الى توفير حياة كريمة للمواطن الأردني وتعزيز مشاركته في صنع القرار وتجويد الخدمات الحكومية وما ينتج عن ذلك من زيادة لمعدلات النمو وتوفير فرص العمل ذلك أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة واستقطاب استثمارات بحوالي 41 مليار دينار.

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وبين الشمالي خلال زيارته لغرفة صناعة الزرقاء ولقائه مجلس إدارة الغرفة أن الاقتصاد الوطني دخل في مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها وبدأت بعض القطاعات تحقق نموا واضحا هذا العام وأن الحكومة وجهت العديد من الخطط والبرامج لدعم القطاع الصناعي وكان آخرها صندوق دعم الصناعة الذي سيتم اطلاقه رسميا قريبا والذي يستهدف دعم الشركات الصناعية وزيادة قدرتها التصديرية الى كافة الأسواق، حيث تم رصد 80 مليون دينار للصندوق لثلاث سنوات الى جانب العديد من الأدوات الأخرى التي ساهمت في تطوير الصناعة الوطنية.


وأكد حرص الحكومة واهتمامها بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتمكينه من مواجهة مختلف الصعوبات انطلاقا من مساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية وتنشيط بيئة الأعمال.

وأوضح الشمالي أن الوزارة تحرص على شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة .


 




 

 


 

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