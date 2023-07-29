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السبت، 29-07-2023 11:59 ص

إطلاق يوم الصناعة الوطنيّة الإثنين المقبل

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الوكيل الاخباري - تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ، تنظّم غرفة صناعة عمّان، يوم الاثنين المقبل احتفاليّة “يوم الصناعة الوطنيّة”، بحضور رئيس الوزراء والفريق الحكوميّ وممثّلي المؤسّسات المعنيّة بالعمل الصناعيّ، إضافة إلى أعضاء الهيئة العامّة للغرفة، وكذلك مسؤولو الجهات المانحة والداعمة في الاردن.

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رئيس غرفة صناعة عمّان المهندس فتحي الجغبير، أوضح أنّ هذه الاحتفاليّة تأتي في سياق الاستراتيجيّة الجديدة لـ “صنع في الأردنّ” الّتي تشرف عليها الغرفة، حيث سيشهد الحفل الإعلان عن الهويّة البصريّة الجديدة لصنع في الأردنّ، إضافة إلى تكريم أكبر (100) مصدر صناعيّ خلال 2022، لدورهم الكبير في دعم الاقتصاد الأردنيّ وتشغيل الأيدي العاملة الوطنيّة.


وشدّد على ان اختيار هؤلاء المصدّرين جاء وفقاً لبيانات غرفة صناعة عمّان، حيث تمّ توخّي أقصى درجات الدقّة والشفّافيّة.


ولفت الجغبير إلى أنّه سيتمّ خلال الاحتفاليّة عرض عدد من الاستثمارات الصناعيّة الجديدة، والّتي تمّ تأسيسها فعليّاً أو هي في مراحل التأسيس النهائيّة، متطلّعاً أن تسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن، إضافة إلى الإعلان عن مشروع مركز متخصّص للمعارض.


وكشف أن المركز الّذي تنوي الغرفة إقامته على أرض مساحتها 33 دونما تملّكها الغرفة على شارع المطار، يضمّ عدّة قاعات للمعارض، إضافة إلى مجمّع للأعمال، حيث ستعمل الغرفة على أن يكون المركز مجهّزاً بأحدث ما وصلت إليه مراكز المعارض العالميّة.

 




 

 


 

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