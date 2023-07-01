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السبت، 01-07-2023 10:54 م

السياحة : إعداد نسخة جديدة ومختلفة من برنامج أردننا جنة

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الوكيل الاخباري - قال مدير برنامج ( أردننا جنة ) هشام الشخاترة إن وزارة السياحة تعكف على إعداد نسخة جديدة ومختلفة من البرنامج تتضمن شراكة مع المجتمعات المحلية وذات شكل مختلف عن المسارات والوجهات الحالية.

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وأضاف الشخاترة أن الوزارة ستتوجه في البرنامج نحو التجارب المحلية ومشاركة الجمعيات والدعم المباشر للمطاعم وللمواطن الأردني، مشيرا إلى أن النسخة المقبلة ستكون "مختلفة وجميلة جدا وفيها نظام التعليلة والثقافة والمسرح...".


وأشار إلى وجود قسمين لرحلات البرنامج، الأول رحلات اليوم الواحد، والثاني رحلات المبيت، وكل جزء تساهم الوزارة بدعمه بـ50% تقريبا.


ونوه إلى أن البرنامج يضم 34-37 وجهة سياحية تشمل كل المواقع السياحية والأثرية في الأردن من شماله إلى جنوبه.


 




 

 


 

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