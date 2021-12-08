إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية بترا

الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة، إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) لمدَّة سنتين، برئاسة وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، وعضويَّة كلّ من: مدير عام وكالة الأنباء الأردنيَّة، وشفيق أحمد سطعان عبيدات، وحامد مفضِّي عبد الرحمن السَّعايدة، وسمر هتلر مخائيل حدَّادين، ونيفين محسن صبري عبد الهادي، وعضو يسمِّيه مجلس نقابة الصَّحفيين.

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