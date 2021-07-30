إعطاء نحو 18 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - أُعطيت نحو 18 ألف جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الجمعة.

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وتوزعت الجرعات الجديدة البالغ عددها 18135، على 11581 جرعة أولى، و6554 جرعة ثانية.



ووصلت حصيلة الجرعات إلى 5.173865 ملايين جرعة منذ بدء برنامج التطعيم الوطني مطلع العام الحالي، منها 2.954485 مليون جرعة أولى، و2.219380 جرعة ثانية.

وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح حتى الجمعة 3.559287 ملايين مسجل.

ويعتبر هذا الرقم ، مبشّرا ، نتيجة للإقبال على تلقي اللقاح ، في ظلّ دخول الأردن موجة جديدة من كورونا، على وقع التخوّف من حدة الموجة .