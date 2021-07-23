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الجمعة، 23-07-2021 09:25 ص

مراكز تطعيم من أعمارهم 18 عاما فما فوق

لقاح ٢
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا اليوم الجمعة الموافق 23 تموز/يوليو 2021، للأشخاص الذين أعمارهم 18 عاما فما فوق، من دون موعد مسبق.

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وكانت وزارة الصحة ، استأنفت الخميس، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في المراكز المعتمدة، وإعطاء الجرعة الأولى من لقاح فايزر لمن هم فوق 18 عاما.

 

 

وكان موقع "الوكيل الإخباري" نشر الخبر أعلاه ، إلا أنه ارتأى التذكير ونشر الخبر اليوم الجمعة (أنقر هنا
أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، أوضح في وقت سابق  أن "مراكز التطعيم سوف تستقبل جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة اعتبارا من الخميس دون موعد مسبق، وأن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في إعطاء المطاعيم للفئة العمرية في سن 18 عاما فما فوق".
وحددت الوزارة قائمة أسماء المراكز الصحية، وهي:

 

 


 




 

 


 

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