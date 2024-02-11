إعلان هام للطلبة الراغبين بالتقدم للمنح المقدمة من الحكومة التركية

الوكيل الاخباري - عطفاً على إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقاً عن توافر منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وفي تخصصات مختلفة، يرجى العلم بأن رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى الحكومية YTB ستبث لقاء على الهواء مباشرةً تحت عنوان (سؤال وجواب) للإجابة على أية استفسارات للطلبة الأردنيين بخصوص المنحة أعلاه، وذلك على قناة اليوتيوب بتاريخ 12-2-2024 في تمام الساعة 17 بتوقيت تركيا على الرابط التالي:https://www.youtube.com/@turkiyeburslarii

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