الإثنين 29-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مصدر يوضح حول دوام المدارس يوم غد الثلاثاء

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الإثنين، 29-01-2024 09:29 م

مصدر يوضح حول دوام المدارس يوم غد الثلاثاء

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة فوضت كما جرت العادة في مثل هذه الظروف الجوية الصلاحيات لمدراء التربية والتعليم في محافظات المملكة، لأخذ القرار المناسب فيما يتعلق بدوام المدارس او تعطيلها يوم غد الثلاثاء .

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بدورها حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة، يوم الثلاثاء.

كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية. و خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ،وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في جنوب وشرق المملكة.

 

وقالت ان هناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في جنوب غرب المملكة تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق الجبال الجنوبية العالية لفترة قصيرة .

 

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