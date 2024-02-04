تنويه الى جميع الطلبة الناجحين في التوجيهي

الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن خيار تعديل رقم الهاتف للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للقبول الموحد للفصل الثاني للعام الجامعي الحالي، أصبح متاحا.



وقالت الوحدة، في بيان، إنه في حال أخطأ الطالب في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في استقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم الخلوي، فإن هذا الخيار أصبح متاحا وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات.

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