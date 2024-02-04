الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

نشامى FM ترفع الستار عن محتواها الجديد تحت شعار "من اليوم ورايح نشامى مش زي امبارح

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

تنويه الى جميع الطلبة الناجحين في التوجيهي

أمين عمان يكشف عن قرارات هامة في الامانة

هآرتس: الاتحاد الأوروبي يدرس خطوات ضد المستوطنين بالضفة

توضيح سعودي هام بشأن الاردن

مذكرة تفاهم بين دائرة الإحصاءات ومنتدى الاستراتيجيات

الكرك: متخصصون يدعون إلى استخدام التطبيقات الزراعية الحديثة لتطوير القطاع

جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لأشخاص ارتباطها

التعليم العالي: تأجيل الرسوم لطلبة المنح والقروض من اختصاص الجامعات وليس الوزارة

الأحد، 04-02-2024 05:50 م

تنويه الى جميع الطلبة الناجحين في التوجيهي

22024412477722259731


 الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن خيار تعديل رقم الهاتف للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للقبول الموحد للفصل الثاني للعام الجامعي الحالي، أصبح متاحا.

وقالت الوحدة، في بيان، إنه في حال أخطأ الطالب في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في استقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم الخلوي، فإن هذا الخيار أصبح متاحا وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

1202421185513113975015

أمين عمان يكشف عن قرارات هامة في الامانة

220241124918379961109

توضيح سعودي هام بشأن الاردن

000

مذكرة تفاهم بين دائرة الإحصاءات ومنتدى الاستراتيجيات

120242117320413801511

الكرك: متخصصون يدعون إلى استخدام التطبيقات الزراعية الحديثة لتطوير القطاع

11

جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لأشخاص ارتباطها

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-01-22 at 09.32.04

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية