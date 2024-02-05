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الإثنين، 05-02-2024 04:36 م

اطلاق مبادرة "نحن معا اقوى" لتطوير التعليم الدامج في إربد

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد


الوكيل الاخباري - أطلق مركز الاوج للتوحد اليوم الاثنين، مبادرة "نحن معا اقوى" لتطوير برنامج التعليم الدامج بالمشاركة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجامعات، ومديريات التربية والتعليم في محافظة إربد.

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وقالت مدير عام المركز رولا البطاينة خلال حفل اطلاق المبادرة، بحضور الرئيس الفخري للمركز المهندس محمد البطاينة، إن المبادرة تهدف إلى دمج الطلبة من ذوي الإعاقة مع أقرانهم من خلال برامج تدريبية تستهدف خريجي التربية الخاصة وتعزيز العمل التطوعي في هذا المجال.

 

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