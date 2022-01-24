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الإثنين، 24-01-2022 08:37 م

إغلاق المبنى التابع لوزارة الإدارة المحلية في الشميساني

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الوكيل الاخباري - قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إغلاق المبنى التابع للوزارة الموجود في منطقة الشميساني بعمان يوم غد (الثلاثاء)، وذلك لغايات تعقيم المبنى بسبب إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

ويضم المبنى مديرية تنظيم المدن والقرى، ومديرية الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة، ومديرية التخطيط الشمولي، ومديرية الرقابة على البلديات، ومديرية التنمية المحلية، ووحدة ضبط الجودة، ووحدة البرامج الدولية.

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