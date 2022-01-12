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الأربعاء، 12-01-2022 09:52 ص

الخصاونة: إضافة "الأردنيات" إلى الدستور تكريم للمرأة

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الوكيل الإخباري - جدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التأكيد، على أن إضافة كلمة "الأردنيات" لعنوان باب في الدستور يأتي تكريما للمرأة، وأنه "تعديل حميد للغاية".

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وقال خلال مداخلة له في جلسة الأعيان اليوم الأربعاء، إن هذه الإضافة لا تغير أحكاما فيما يتعلق بالجنسية والأحوال الشخصية، وأن التشكيك الذي أثير حول هذا الموضوع هو في غير محله.


وبيّن أنه ينظر إلى الدستور كوحدة متكاملة، وأنه نص في مواده على ديانة الدولة الأردنية وعلى أحكام الجنسية والأحوال الشخصية.


وأوضح أن اشتراط موافقة أغلبية الثلثين في تعديل عدد من القوانين منها قانوني الأحوال الشخصية والجنسية هو أبلغ رد على التشكيك والتهم الباطلة بأن الدولة تخفي أمر ما وراء هذه الإضافة.


وأضاف "نحن رائدون في تمكين المرأة وليس من باب التفضيل عليها بل لدورها المركزي للنهوض بالمجتمع والدولة المكينة".

 




 

 


 

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