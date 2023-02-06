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الإثنين، 06-02-2023 08:31 م

إغلاق جزئي لطريق بشرى الرمثا لارتفاع منسوب المياه

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الوكيل الاخباري - أغلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع الحاكم الإداري، اليوم الاثنين، طريق بشرى الرمثا في محافظة اربد لارتفاع منسوب مياه الأمطار على الطريق بحدود 30 سنتمترا، وفق مصدر في الوزارة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الطريق أغلق بشكل جزئي لحين انخفاض منسوب المياه عليه،مشيرا إلى اجراء تحويلات مرورية اللازمة للطريق.

وأضاف، أن غرف الطوارئ تعاملت منذ بداية الحالة الجوية اليوم الاثنين مع بعض الملاحظات الروتينية، تتعلق بحوادث مرورية، وإزالة عوائق على الطرق بالإضافة إلى بعض المشاكل المتعلقة بأعمدة الإنارة (سقوط جزئي)، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي ملاحظات أثرت على ديمومة السير على جميع طرق المملكة.

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