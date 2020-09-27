إغلاق محكمة عين الباشا لإصابة موظف بكورونا

الوكيل الإخباري - قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمة عين الباشا الشرعية مدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الاحد، وحتى صباح يوم الأربعاء المقبل، وذك اثر اصابة احد موظفي المحكمة بفيروس كورونا، وتأكيد وجود عدد آخر من الموظفين تلقوا تنبيهات عبر تطبيق أمان.

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وقال الناطق الاعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري، إن القرار اتخذ استنادا للإجراءات الصحية المتبعة وحفاظا على سلامة كادر المحكمة الوظيفي والمراجعين ومتلقي الخدمة، وسيتم العمل على تعقيم المحكمة ومرافقها بالتعاون مع لجان التقصي الوبائي وبالتنسيق مع الحاكم الإداري واجراء الفحوصات لجميع الموظفين.



وأضاف، إنه تم ابلاغ جميع الكادر الوظيفي من قضاة وموظفي المحكمة بالحجر المنزلي، الى حين ظهور نتائج الفحوصات، داعيا الى عدم مراجعة المحكمة خلال هذه الفترة وفي حال الضرورة مراجعة المحاكم الشرعية الاقرب.



واشار العمري الى أنه سيتم اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل، انتداب كادر مؤقت للمحكمة بالحد الادنى وذلك لتسيير الحالات الضرورية فقط كما سيتم تأجيل نظر القضايا تلقائيا دون حضور الاطراف واعلان جدول بالمواعيد الجديدة لها وفقا للوضع المستجد.



