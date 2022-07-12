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الثلاثاء، 12-07-2022 05:22 م

إغلاق مطعم لمخالفته الشروط الصحية بالشونة الشمالية

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الوكيل الإخباري - أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة بلواء الأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء ، مطعماً يقدم الوجبات الشعبية بالشونة الشمالية لمخالفته الشروط الصحية .

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وقال متصرف لواء الاغوار الشمالية رئيس اللجنة الدكتور علي الحوامدة ، ان اغلاق المطعم سيستمر تحفظياً الى حين تصويب اوضاعه وتوفير المتطلبات الصحية حفاظاً على سلامة الغذاء المقدم للمواطنين .


واكد الحوامدة تكثيف لجنة الصحة والسلامة العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والشرطة البيئية والجهات الصحية، جولاتها الرقابية على مختلف الأسواق والمحال التجارية والغذائية بلواء الأغوار الشمالية لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تؤدي الى فساد المواد الغذائية في حال عرضها بطرق غير صحية .


 




 

 


 

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