يوم وظيفي لتوفير 100 فرصة عمل في إربد

الوكيل الإخباري - نظمت وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة إربد اليوم الأربعاء، يوماً وظيفياً لتشغيل السيدات من لواءي الأغوار الشمالية والكورة.



وأكد رئيس غرفة الصناعة هاني أبو حسان، خلال افتتاحه اليوم الوظيفي بمركز شباب وشابات دير أبي سعيد، بحضور النائب جعفر الربابعة، حرص الغرفة على توفير فرص العمل الملائمة سيما للسيدات الريفيات في المصانع الإنتاجية، وتنظيم البرامج التدريبية التأهيلية لسوق العمل، بهدف دعم المرأة وتعزيز دورها في توفير العيش الكريم.



بدوره، ثمن النائب الربابعة، جهود مختلف المؤسسات الساعية إلى توفير فرص العمل لأبناء المناطق التي تعاني من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، لافتاً إلى أهمية جذب الاستثمارات الصناعية والسياحية وغيرها، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل لغاية تحسين الوضع الاقتصادي للأسر الريفية.

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وشارك في اليوم الوظيفي نحو 150 فتاة وسيدة باحثات عن عمل، لإشغال 100 وظيفة بالتنسيق مع مصنع كلاسيك للألبسة التقليدية بلواء الأغوار الشمالية.





