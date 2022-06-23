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الخميس، 23-06-2022 11:31 ص

مهيدات يطلع على آلية عمل هيئة سلامة الغذاء اليونانية

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الوكيل الإخباري - اطلع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على آلية عمل هيئة سلامة الغذاء اليونانية وآلية تتبع وترخيص المنشآت الغذائية وآلية أتمتة الإجراءات بما يتواءم مع التشريعات الأوروبية وتسهيل جمع المعلومات لتحليلها وتطبيقها.

وناقش الدكتور مهيدات خلال زيارته لوزارة التخطيط اليونانية بحضور أمين عام وزارة التخطيط اليونانية، ومدير عام هيئة سلامة الغذاء اليونانية، سبل الاستفادة من التجربة اليونانية المتقدمة في مجال تتبع الغذاء والتحديات والحلول المقترحة التي تواجه القطاع الغذائي في كل من الأردن واليونان.

وقدم مهيدات عرضا يلخص إجراءات العمل في المؤسسة في مجال الرقابة والتفتيش على الغذاء والإنجازات النوعية والبرامج الرقابية والتوعوية المستحدثة مؤخرا لإحكام الرقابة على الغذاء وضمان انسياب الغذاء الآمن.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والفحوصات المخبرية.

وتأتي الزيارة ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي الخاص بتطوير البنية التحتية للجودة الوطنية الأردنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبإشراف مؤسسة التمويل الدولية/ مجموعة البنك الدولي.

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يذكر أن الوفد برئاسة الدكتور مهيدات يضم ممثلين عن عدة جهات حكومية؛ وهم وزارة الزراعة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وممثلين عن القطاع الخاص.

 




 

 


 

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