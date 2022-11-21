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الإثنين، 21-11-2022 07:12 م

إغلاق مقطع من طريق عمان - العقبة بسبب حادث سير

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الوكيل الاخباري - أغلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام مقطع من المسرب الأيمن لطريق عمان العقبة، المتجه إلى العقبة في المنطقة الواقعة بعد جمرك وادي اليتم بشكل مؤقت؛ بسبب حادث سير.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم اغلاق المقطع الأيمن من المسرب، لحين إزالة العوائق الناتجة عن الحادث، حيث باشرت كوادرها العمل على ازالتها.

وأشارت إلى أن كوادرها وصلت إلى الموقع بشكل فوري، وسيتم إعادة فتح الطريق بعد إزالة العوائق الناتجة عن الحادث.

ودعت مستخدمي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الامن العام.

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