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الأربعاء، 16-11-2022 10:12 م

الأشغال تنهي أعمال جزء من مشروع تأهيل طريق الزرقاء – المفرق

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الوكيل الاخباري - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وصيانة جزء من طريق الزرقاء – المفرق، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف للطريق.

وفتحت الوزارة بحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الحركة المرورية في منطقة العمل التي تم الانتهاء منها للمنطقة الواقعة ما بين جسر الحرة ولغاية جسر خو للمنطقة الواقعة ما بين الجامعة الهاشمية مرورا بجامعة الزرقاء الخاصة ولغاية مديرية مشاغل وزارة الأشغال للاتجاه القادم من المفرق إلى الزرقاء.

وأضافت أن الأعمال في المشروع شملت إعادة تعبيد، وتنفيذ عناصر السلامة المرورية اللازمة من دهان وعواكس والعديد من الأعمال وتنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.

وأكدت أنه ونظرا لطبيعة المنطقة والحركة المرورية فيها، تم بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن تكثيف العمل في المشروع، ما أسهم في استكمال الأعمال لهذه الجزئية، في اقل من المدة الزمنية المتوقعة والتي اعلن عنها، لتصل نسبة الإنجاز في المشروع للمناطق المستهدفة كافة أكثر من 70 بالمئة.

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ونوهت الوزارة في بيانها، إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة استكمال الأعمال في المقطع المتبقي وتنفيذ الخلطة المتبقية ضمن مسار الطريق من خلال تحويل السير بشكل جزئي وأعمال الدهان وأعمال الإنارة لكامل منطقة العمل.

 

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