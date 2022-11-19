البدء بإعادة تأهيل الجزء الأخير من طريق الكرك – القطرانة

الوكيل الاخباري - استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الأمن العام، العمل بالجزء الثاني من أعمال إعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الكرك – القطرانة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم السبت، إن الأعمال في المشروع شملت إعادة تأهيل طبقات الرصف والأعمال الإسفلتية وأعمال تصريف مياه الأمطار، وأعمال السلامة المرورية اللازمة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.



ولفتت إلى أنه سيتم البدء بأعمال الجزء الثالث والأخير يوم غد الأحد، مشيرًة إلى أنه تم تقسيم العمل على عدة أجزاء؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق.



وبينت أنه سيتم إجراء تحويلات مرورية على الطريق ضمن أعمال الجزء الثالث، حيث سيتم تحويل السير القادم من القطرانه باتجاه الكرك إلى الاتجاه الأيسر من نقطة مكب النفايات الصلبة إلى نقطة الدوريات الخارجية (اللجون) (من المحطة 500+7 إلى المحطة 200+16) اعتبارا من صباح يوم غدٍ الأحد، فيما سيتم تحويل حركة السير القادمة من جسر القطرانة باتجاه الكرك إلى المسرب الأيسر من الطريق، وتبقى حركة السير للقادم من الكرك باتجاه القطرانة على ماهي عليه على طريق الكرك القديم.

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