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الأربعاء، 16-11-2022 08:41 م

الأشغال تستكمل معالجة الانزلاق بجانب طريق دير أبي سعيد - سموع

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الوكيل الاخباري - استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، أعمال المعالجة اللازمة للانزلاق بجانب طريق دير أبي سعيد - سموع (عيون الحمام) في لواء الكورة غربي إربد .

وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى إعادة فتح حركة السير أمام المركبات على المسرب الأيسر الذي جرى إغلاقه احترازيا مؤخرًا بعد استكمال الأعمال اللازمة كافة.

وأضافت أنه جرى إزالة الجزء الذي حصل فيه التشققات، وإعادة إنشائه حسب الدراسات المقدمة من قبل الجهات المختصة، وفق أعلى المعايير الفنية المتبعة عالميا.

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