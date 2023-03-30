إغلاق نتافة دجاج بالشمع الأحمر في المفرق

الوكيل الاخباري - أغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة المفرق بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة اليوم الخميس نتافة دجاج في مدينة المفرق بالشمع الأحمر .



وقالت اللجنة، أنه وفي إطار جولاتها التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة قامت بإغلاق نتافة دجاج بالشمع الأحمر جراء مخالفة قرار وزارة الصناعة والتجارة المتعلق بتحديد سقف سعري لبيع الدواجن، مشيرة أنه تبين للجنة أن المنافسة تجاوزت الحد السعري المحدد من خلال بيع الدجاج بسعر يتجاوز السعر الذي حددته وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا .

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