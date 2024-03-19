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الثلاثاء، 19-03-2024 04:27 م

إغلاق وإنذار منشآت بالزرقاء وإتلاف مواد الغذائية

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الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتنسيق مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، منشأة غذائية، وأوقفت منشأة ثانية جزئياً عن العمل، فيما تم إنذار ثلاث منشآت أخرى، بسبب مخالفتها للمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة.اضافة اعلان


وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن اللجنة أتلفت خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية 50 كيلوغراما من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة.

وأكد الجبور أن الجولات الميدانية للجنة مستمرة على مدار 24 ساعة، للتأكد من ‏مطابقة المواد الغذائية لمواصفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة غذاء المواطن.

 




 

 


 

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