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إقبال مفاجئ وكبير على شراء الخبز في المملكة بعد قرارات رئاسة الوزراء - تفاصيل

الثلاثاء، 25-01-2022 09:47 م

إقبال مفاجئ وكبير على شراء الخبز في المملكة بعد قرارات رئاسة الوزراء - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - شهدت عموم مخابز المملكة اقبالاً كبيراً على شراء الخبز والكعك، وذلك قُبيل ساعات من دخول المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة الأربعاء.

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وقال نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي لـ"الوكيل الاخباري" إن الإقبال على المخابز كان عادياً حتى ساعات عصر الثلاثاء، لكنه اشتد بشكل مفاجئ بعد أن أعلنت الحكومة عن تعليق الدوام الخميس وانتهاء دوام المؤسسات الحكومية في الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء.

 

وبين الحموي أن التهافت على المخابز كان منظماً، أي هناك اقبالاً على المخابز بشكل منظم، ولا يوجد فوضى في بيع الخبز بعكس ما كنت تشهده المخابز في سنوات سابقة.

 

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الخبز والمواد الأولية متوفر في جميع المخابز وبكميات كافية، مشيراً إلى أن عمل المخابز الآلية سيستمر طيلة 24 ساعة حتى في ذروة المنخفض، فيما ستعمل المخابز الحجرية في القرى والأرياف حتى الساعة 8 مساء.

 




 

 


 

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