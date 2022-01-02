الأشغال: تعاملنا مع 49 بلاغاً خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- تعاملت غرف الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة مع 49 بلاغاً.



وقالت الوزارة، اليوم الأحد، إن الملاحظات الواردة له هي ملاحظات اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية.



وأضافت، أنه ومنذ إعلان بدء العمل بخطة الطوارئ المتوسطة تم التعامل مع 49 بلاغا، وذلك من خلال 98 فريقا ميدانياً.



وأكدت أنه تم التعامل مع الملاحظات الواردة بشكل فوري، بالتنسيق مع الشركاء كافة، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وأوضحت أن أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها خلال خطة الطوارئ المتوسطة، كانت في محافظات الجنوب حيث تعاملت الوزارة مع تراكم اتربة وارتفاع لمنسوب المياه على طرق في العقبة، وانسكاب زيوت من مركبة على الطريق، مشيرة إلى أنه تم تفقد عبارات تصريف المياه ومنهل الأمطار على الطرق التي تتبع لها بمختلف محافظات المملكة ولم يتم تسجيل أي ملاحظة تذكر.



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