إقرار معدل نظام لتحديد أثمان المياه المستخرجة من الآبار الزِّراعيَّة

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2022م؛ بهدف مواكبة التَّحدِّيات التي تواجه قطاع المياه، وتطوير التَّشريعات النَّاظمة له، والمحافظة على الاستخراج الآمن للأحواض الجوفيَّة.



كما يأتي النظِّام لغايات الاستمرار بدعم المزارعين والقطاع الزِّراعي من خلال تحديد أثمان المياه المستخرجة من الآبار الزِّراعيَّة ذات الملوحة في جميع مناطق المملكة.

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