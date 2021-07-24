السبت 24-07-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 24-07-2021 12:09 م

إنجازات عظيمه من قائد عظيم - عودة الصداقة الأمريكية الأردنية

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الوكيل الاخباري - قال الكابتن محمد الخشمان ، رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني: الحمدالله على السلامه سيدنا والعائلة الهاشميه - انجزتم ما لم يستطع الكثير من القاده عالميا وعربيا انجازه - مبارك لكم و لنا نحن الاردنيين والفلسطينيين والعرب اعادة الصداقه الأمريكية الأردنية الى موقعها - مبارك لكم وللعرب اجمع اختياركم القائد العربي المتزن والمرغوب في التشاور معه ولقيادة خطوات السلام القادمه باذن الله - مبارك لكم ولنا نحن الاردنيين وسوريا العروبه ما تم انجازه وسيتم بجهودكم المباركه في اعادة سوريا الى الحضن العربي الدافيء والتخفيف على الشعب السوري الشقيق من متاعب الحصار الاقتصادي العالمي .

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نبارك لانفسنا والاردنيين والعرب اجمع اعادة القضية الفلسطينية الى مسارها السلمي الذي سيعيد الحقوق الى اصحابها وللبدء في عصر جديد من التفاهمات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه لمصلحة جميع سكان المنطقه .

 

نبارك لكم و لنا نحن الاردنيين جميعا انجازكم الاقتصادي والدعم الذي تم الحصول عليه دون تاخير في الجوانب الماليه والصحيه والاجتماعيه دون شروط سياسيه مجحفه.


الكثير من الانجازات في هذه الزيارة الملكيه التاريخيه سيرى الجميع قريبا اثرها على كافة الاصعده .

 

شكرا من القلب جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الامين المحبوب سمو الامير الحسين بن عبدالله وجلالة الملكه رانيا المعظمه على الانجاز العظيم.

 

شكرا لصبركم على ما ابتلينا به خلال السنوات الماضيه شكرا على حكمة وقيادة سيدنا التي اخرجتنا نحن شعبه الوفي من السلبيه الى الايجابيه ومن الاحباط الى التفاؤل ومن التقوقع الى الحركه والبناء والانتاج .

 

لكم منا سيدي والعائلة الهاشميه التحيه والاكبار ونؤكد اننا على العهد ماضون وبكم وبقيادتكم الحكيمه مؤمنون .

 

حفظكم الله قائدا انسانيا عالميا لشعوب العالم اجمع والاردنيين والعرب خاصة .

 

والحمدالله على سلامتكم سالمين غانمين بحفظ وتوفيق الله عز وجل .

 

 


 




 

 


 

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