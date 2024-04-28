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الأحد، 28-04-2024 12:19 م

كازاخستان تنفي بيعها مقاتلات خارجة عن الخدمة لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري- نفت شركة Kazspecexport الكازاخية لاستيراد وتصدير الأسلحة المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول بيعها مقاتلات خارجة عن الخدمة لكييف.

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وجاء في بيان الشركة: "المعلومات المنشورة على الإنترنت لا تتوافق مع الواقع.. تم إجراء جميع مزادات بيع الطائرات بشرط التصفية الإلزامية من قبل المؤسسة بما يتوافق مع التشريعات الحالية في جمهورية كازاخستان صاحبة التراخيص الصادرة عن الهيئات الرسمية، ولم يُسمح للشركات الأجنبية بالتداول".


وأوضح البيان أنه سيتم التخلص من جميع الطائرات ومكوناتها وتجميعها في أراضي الجهات والشركات المختصة عن طريق التقطيع والسحق وغيرها من الطرق التي تحول دون إعادتها إلى حالتها الأصلية، وسيتم التعامل معها فقط على شكل خردة.


وكانت معلومات سابقة قد ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي مفادها أن "رجل أعمال اشترى طائرات حربية خرجت عن الخدمة في كازاخستان لنقلها إلى القوات لأوكرانية على شكل قطع غيار".


وتشير التقارير إلى أنه في أكتوبر 2023 طرحت كازاخستان 117 مقاتلة وراجمة سوفيتية خارجة عن الخدمة للبيع بالمزاد.

RT



 




 

 


 

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