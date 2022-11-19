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السبت، 19-11-2022 10:39 م

إنقاذ الطفل تثمن جهود الأردن في توفير التعليم للأطفال

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الوكيل الاخباري - ثمنت مؤسسة إنقاذ الطفل، جهود الأردن في مجال توفير التعليم لجميع الأطفال، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 من تشرين الثاني من كل عام.

وأشارت في بيان أصدرته بهذه المناسبة إلى أنها استطلعت آراء مجموعة من اليافعين واليافعات المشاركين ببرامجها حول رؤيتهم لشعار الاحتفال باليوم العالمي للطفل لهذا العام "الشمول لجميع الأطفال"، وكيف يمكن توفير فرص ومستقبل أفضل للأطفال في الأردن.

وأفادت أن اليافعين واليافعات اعتبروا أن ضمان الوصول إلى تعليم نوعي ومستمر ودامج يراعي احتياجات جميع الأطفال هو الأساس لخلق مستقبل أفضل لجميع الأطفال.

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