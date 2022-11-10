الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تحدد وقت إغلاق التقدم للبعثات والمنح والقروض

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الخميس، 10-11-2022 08:55 م

التعليم العالي تحدد وقت إغلاق التقدم للبعثات والمنح والقروض

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الوكيل الاخباري - أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم إغلاق برمجية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، في تمام الساعة الـ 12 من منتصف الليلة.

وأضاف في منشور عبر “فيسبوك“ أنه لن يكون هناك تمديد ولن يسمح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا الموعد.

وقال “نتمنى من كل من لم يتقدم بطلب سرعة الدخول وتقديم طلب لن يستغرق الأمر منك أكثر من عشر دقائق.”

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