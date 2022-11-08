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الثلاثاء، 08-11-2022 08:58 م

وزارة التعليم العالي: 50 مليون دينار قروض على الطلبة "لم تسدد بعد"

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، إن 50 مليون دينار قروض مستحقة على الطلبة "لم تسدد بعد"، مشيرة إلى أن سداد القرض يبدأ بعد الحصول على المؤهل الجامعي بسنتين.

وقال الناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، لقناة المملكة، إن "على الطلبة أكثر من 50 مليون دينار قروض لم يتم سدادها، هذه المبالغ إذا تم تحصيلها بشكل أكبر وتفعيل عملية السداد يسكون الوضع أفضل".

"سداد القرض بعد أن تحصل على المؤهل الجامعي بسنتين تبدأ عملية السداد وتستمر على 5 سنوات" وفق الخطيب وهو أيضا مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير القبول الموحد، الذي قال إن الطالب "يستطيع أن يراجع وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع مديرية الأموال الأميرية وإذا كان القسط غير مناسب لدخلك نخفف هذا القسط".

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