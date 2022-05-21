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السبت، 21-05-2022 09:17 ص

تحذير هام من الدوريات الخارجية لسالكي الصحراوي

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إن أجزاء واسعة من الطريق الصحراوي شهدت صباح اليوم السبت، انعدام لمستوى الرؤية بسبب الغبار الكثيف.اضافة اعلان


وحذرت الإدارة سالكي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال السير والدوريات الخارجية.

وكانت قد حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وانعدامها أحيانا في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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