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الأربعاء، 19-04-2023 10:09 ص

إنقاذ طفل سقط داخل بئر وآخر حاول إخراجه في الرمثا

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الوكيل الإخباري - أنقذت فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني شرق إربد طفلا (12 عاما) بعد أن سقط داخل بئر في لواء الرمثا، وآخر حاول إخراجه من البئر، وفق مديرية الدفاع المدني.اضافة اعلان


وقالت المديرية في التقرير اليومي، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من إخراج الطفل وحالته العامة متوسطة، فيما كانت حالة الشخص الآخر جيدة ولم تستدع حالته الذهاب إلى المستشفى حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهما بموقع الحادث.

ودعت المواطنين أصحاب الآبار المكشوفة وخاصة تلك القريبة من المنازل إلى إغلاقها بأغطية حديدية ووضع أسلاك شائكة تمنع اقتراب الآخرين منها مثل الأطفال والأشخاص الذين يسيرون خلال الليل تفاديا لسقوطهم بداخلها.

وأشارت المديرية إلى أنها تعاملت أيضا مع حادث دهس لشخصين (39 عاما و25 عاما) على طريق الـ100 في محافظة الزرقاء، لافتة إلى أن حادث الدهس وقع بسبب احدى المركبات الصغيرة وحالة أحد المصابين بليغة والآخر متوسطة وتم إسعافها إلى أقرب مستشفى.

وبيّنت أنه يجب التقيد بالارشادات الصادرة عن إدارة السير والدوريات الخارجية على الطرق واختيار الطرق الأفضل لقطع الشارع عن طريق استخدام ممرات المشاة أو الجسور تفاديا لوقوع حوادث الدهس التي تكررت مؤخرا.

كما حذرت المديرية من ترك الأطفال خلال التسوق داخل المركبات أو المنازل تفاديا لتعرضهم لحوادث اختناق أو حوادث أخرى قد تهدد سلامتهم وتعرض حياتهم للخطر.

ودعت إلى اختيار الأوقات المناسبة للتسوق وتجنب أوقات الذروة خلال فترة الصيام تفاديا لتعرض الأشخاص لضربات الشمس أو الاجهاد الحراري بسبب حاجة الجسم للسوائل.

وخلال الـ24 ساعة الماضية تعاملت مديرية الدفاع المدني مع 1056 حالة إسعافية في كافة أنحاء المملكة، بالإضافة إلى 87 حادث إنقاذ و68 حادث إطفاء.

 




 

 


 

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