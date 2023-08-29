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الثلاثاء، 29-08-2023 04:38 م

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمّان لظرف طارئ - أسماء

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الوكيل الإخباري - قالت شركة مياه الأردن "مياهنا" إنه بسبب أعمال صيانة طارئة على بعض المصادر المائية الرئيسية المزودة لمحطة زي اضطرت الشركة وقف ضخ المياه عن عدد من المناطق في العاصمة عمّان نتيجة ظرف طارئ.

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وأوضحت "مياهنا" في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي ظهر اليوم الثلاثاء، إنها ستستأنف ضخ المياه وفق برنامج التوزيع المعد مسبقا فور انتهاء سلطة وادي الأردن من أعمال الصيانة وعودة الضخ.


وبينت ان المناطق المتأثرة بوقف ضخ المياه هي : الجندويل، أم السماق الشمالي، اللويبدة ، العبدلي ، جبل عمان ، دابوق ، ربوة الفردوس ، النزهة ، أجزاء من خلدا.


ودعت الشركة الجميع إلى تفهم هذه الظروف الخارجة عن إرادتها نتيجة محدودية مصادر المياه.


 




 

 


 

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