اتحاد الدواجن: الأردن صدر 100 مليون "بيضة تفريخ" منذ بداية العام

الوكيل الاخباري – براءة الشلالدة

أكد عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسان أبو دقر أن الأردن صدر 100 مليون "بيضة تفريخ" منذ بداية العام إلى الدول المجاورة .

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وأضاف أبو دقر اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن تصدير بيض التفريخ زاد بنسبة 60% لغاية شهر أيلول مقارنة بالعام الماضي متوقعاً زيادة في التصدير مع نهاية العام.



وأشار أن إنتاج المملكة من بيض المائدة يصل إلى نسبة 120% منوهاً أن الأسعار مستقرة في الأسواق حيث يبلغ سعر الطبق من 2.50 إلى 3 دنانير .



وبشأن الدواجن قال إن الطاقة الاستيعابية للمزارع زادت بنسبة 15% منذ بداية العام وذلك بسبب انشاء مزارع جديدة وحديثة في المملكة .



وأكد أنه يتم إنتاج 22 مليون طير شهرياً في المملكة وتبلغ تكلفة الطير على المزارع 1.30 قرشاً ويُباع بـ 120 قرشاً أما في الأسواق يبلغ سعر دجاج " النتافات" 1.45 قرشاً للكيلو.



وتم إنتاج ما يقارب 560 ألف طير طازج بالإضافة إلى 250 ألف "نتافات" أمس الإثنين .