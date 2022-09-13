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الثلاثاء، 13-09-2022 10:49 ص

بعد نشر قضيته عبر "الوكيل".. إخلاء أردني تعرض لحادث في السعودية

طائرة


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
علم موقع "الوكيل الاخباري" انه تم ارسال طائرة إخلاء من الأردن إلى العاصمة السعودية الرياض، لنقل مواطن أردني تعرض لحادث تصادم حافلة نقل، سبب له كسراً بالعمود الفقري، وفق أحد أقاربه.

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وأضاف أحد أقاربه اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الاخباري" أن الشاب سيصل اليوم أرض الوطن مع ابن عمه متوقعاً إجراء عملية جراحية له بعد وصوله .


وكان موقع الوكيل الاخباري نشر تفاصيل إصابة شابان أردنيان أحدهما السائق بحادث سير لحافلة في السعودية وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية هيثم ابو الفول.


وأضاف في تصريحات سابقة إن الخارجية تتابع حالتهما الصحية مع السفارة الاردنية في السعودية.


وكان أحد أقاربه ناشد عبر "الوكيل الإخباري" بإرسال طائرة لإخلائه من السعودية ، بعد أن تعرّض لحادث تصادم.


 




 

 


 

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