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الأربعاء، 20-10-2021 11:31 ص

اتحاد العمال: النقابات العمالية هي المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات النقابية

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الوكيل الإخباري- أوضح الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، أن النقابات العمالية هي صاحبة الاختصاص في إجراء الانتخابات النقابية للهيئات الإدارية واللجان النقابية، وهي من يملك القرار في تحديد موعدها والاجراءات اللازمة لذلك، استنادا إلى النظام الموحد للنقابات العمالية، الصادر بموجب أحكام قانون العمل.

واكد الاتحاد في بيان اليوم الاربعاء، أن الانتخابات النقابية تجري بالتنسيق مع الاتحاد، وينحصر دوره في التأكد من سلامة الاجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وضمان سيرها وفق القانون، كما أنه لا يتدخل في شؤون النقابات الداخلية ولا يلزمها بموعد فتح باب الترشيح للانتخابات أو إغلاقه.

واشار البيان الى ان الفقرة (أ) من المادة (43) من النظام الموحد للنقابات العمالية تنص على ان تجري عملية الانتخابات وفق ترتيبات زمنية تحددها الهيئة الادارية للنقابة العامة بالتنسيق مع الاتحاد، تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح، وموعدها ومكان إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر بعد انتهاء الدورة النقابية.

واضاف ان النقابات العمالية عليها الانتهاء من إجراء الانتخابات في مدة أقصاها نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي، حيث سيعقد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال الاردن في شهر كانون الثاني من العام المقبل، بعد اكتمال انتخابات الهيئات الإدارية لجميع النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

وأوضح أن تشكيل اللجان النقابية من اختصاص الهيئات الادارية للنقابات ولا علاقة للاتحاد بذلك، استنادا للمادة (64) من النظام الموحد، التي أعطت الحق للهيئة الإدارية بتشكيل اللجان النقابية لتكون وسيلة الاتصال بين الاعضاء والنقابة، بالشكل الذي يخدم مصالح العمال ويحقق أهدافها.

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