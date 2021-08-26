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الخميس، 26-08-2021 11:38 ص

اتفاقية أردنية لاستقبال وفود سياحية من التشيك

العقبة


الوكيل الإخباري - وقعت في هيئة تنشيط السياحة، اليوم الخميس، اتفاقية دعم طيران عارض تتضمن استقطاب وفود سياحية من جمهورية التشيك إلى المملكة مطلع تشرين الاول المقبل.

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وذكرت الهيئة في بيان، ان الاتفاقية وقعت بحضور مديرها العام عبد الرزاق عربيات.


وقال عربيات، إن الاتفاقية تضمنت دعم هيئة تنشيط السياحة للطيران العارض إلى المملكة من خلال الشركة التشيكية، مبينا أن الاتفاقية ستساعد على تنشيط الحركة السياحية من جمهورية التشيك.


وأضاف أن الهيئة اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة.


وأشار الى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى، مبينا أن لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة منخفضة التكاليف.

 

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