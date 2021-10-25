اتفاقية تبرع بين الهلال الأحمر الاردني وبيتك بقيمة 1.6 مليون دولار

الوكيل الإخباري- وقع الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد، وامين عام الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالوهاب الرشود، اليوم الاثنين، اتفاقية تبرع من (بيتك)، بقيمة 1.6 مليون دولار.



وتقسمت قيمة التبرع، التي حضر توقيع اتفاقيتها، السفير الكويتي في الأردن عزيز الديحاني، على القطاعين الصحي والإغاثي لمدة 12 شهرا، وتتضمن العديد من النشاطات، وهي اجراء عمليات جراحية، وإعادة تشغيل عيادة اللاجئين السوريين، وتوزيع مواد إغاثة، بالإضافة إلى إعادة تفعيل مشروع المخابز.

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وعلى هامش توقيع الاتفاقية تم افتتاح العيادة الخاصة بالهلال الأحمر الكويتي لمعالجة اللاجئين السوريين في الاردن.