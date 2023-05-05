اتفاقية تعاون بين البريد الأردني وشركة الجولان إكسبرس الفلسطينية



الوكيل الاخباري - وقع البريد الأردني اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة الجولان إكسبرس للخدمات اللوجستية ومقرها رام الله.



وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الجمعة، وقع الاتفاقية، مدير عام البريد الأردني بالوكالة مؤيد أبو عساف وعن شركة الجولان إكسبرس المفوض بالتوقيع أحمد حمامده، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود.



وجاء توقيع الاتفاقية تنفيذاً لاتفاقيات التعاون المشترك بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية والتي تشمل التعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني.

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