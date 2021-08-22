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الأحد، 22-08-2021 11:27 م

اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية وغرفة تجارة عمان

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الوكيل الاخباري - وقعت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة عمان، وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور عبدالله سرور الزعبي وعن الغرفة رئيسها خليل الحاج توفيق.اضافة اعلان


وتضمنت الإتفاقية التعاون والعمل المشترك لتطوير مهارات الطلبة والخريجين في مختلف المجالات الفنية والتكنولوجية والإدارية والتسويقية التي تضطلع بها جامعة البلقاء وغرفة تجارة عمان من خلال أكاديمية تدريب غرفة التجارة ومختبرات ومراكز التدريب في الجامعة لتطوير قدرات الطلبة والخريجين التنافسية لدخول سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

 




 

 


 

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