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الإثنين، 07-11-2022 06:37 م

اتفاقية تعاون بين صندوق المعونة ومركز تطوير الأعمال

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الوكيل الاخباري - وقع صندوق المعونة الوطنية ومركز تطوير الأعمال(BDC)، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون للاستفادة من البرامج التدريبية الذي ينفذها المركز، وزيادة أعداد أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق الملتحقين بهذه البرامج، ما يسهم في تنفيذ خطة التخريج الذي يعمل عليها الصندوق.

ورحبت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، بهذا التعاون ودوره في بناء شراكة متينة مع المركز الذي يعد من المؤسسات الرائدة في مجال التدريب والتوظيف، وله بصمة يفتخر بها في رفع مستوى وقدرات الشباب الأردني، والذي سيسهم في زيادة قدرة الصندوق في تنفيذ سياسة التخريج التي يركز عليها في الفترة الأخيرة.

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