اتفاقية لتنفيذ مشروع توزيع القسائم الغذائية ووجبات افطار صائم

الوكيل الإخباري - وقعت الهيئة الخيرية الهاشمية ومنظمة أنيرا اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع توزيع القسائم الغذائية ووجبات افطار صائم ضمن برنامج “رمضان بالخير غير” 2023 في عدد من محافظات المملكة.

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ويهدف المشروع للوصول الى 400 أسرة ومن خلال توزيع قسائم شرائية يمكن صرفها من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والموجود في كافة أنحاء المملكة لتسهيل عملية الصرف على المستفيدين ومنحهم حرية الاختيار وبما يتناسب مع احتياجات العائلة.



وسيتم توزيع 5250 وجبة افطار ساخنة على الصائمين وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية الشريكة للهيئة للوصول الى الأسر العفيفة في منازلها او من خلال مقرات الجمعيات.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: “نحرص ومن خلال شراكاتنا على سد الاحتياجات الأساسية للمستفيدين ونسعى للوصول الى أكبر عدد ممكن وبالتعاون مع الجمعيات المحلية، ومع حلول شهر رمضان المبارك يتم تكثيف هذه الجهود لما يحمل هذا الشهر من أعباء اضافية على الأسر وعلى الصعيد الاخر رغبة الجهات المانحة على تنفيذ مشاريع وبرامج خيرية وهي ما يكمل عملنا”.



وقالت ممثلة منظمة أنيرا في الأردن كارينا عون: “مع حلول شهر رمضان المبارك، يعد إطلاق حملتنا الرمضانية الأسر الضعيفة بالأمن الغذائي، وتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية الأكثر إلحاحًا. مع تزايد عدد السكان، توسع “أنيرا” من جهودها لتوفير وجبات ساخنة وقسائم غذائية للاجئين الفلسطينيين والسوريين، فضلاً عن المجتمعات المضيفة الأردنية الضعيفة في جميع محافظات الأردن. هدفنا هو ضمان حصول العائلات على المساعدات الغذائية بطريقة كريمة وواجبنا هو خدمة من هم أقل حظا ، وخاصة خلال شهر رمضان. وبفضل شراكتنا مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وفريقهم الميداني ، يمكننا تحقيق ذلك”.