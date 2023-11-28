اتفاقية لدعم تحالفات مزارعي الجوافة

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الزراعة، والمؤسسة التعاونية، وجمعية مزارعي الجوافة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتطوير سلسلة القيمة لتحالف مزارعي الجوافة.

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وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أهمية تطوير التحالفات الزراعية المتخصصة والتوجه نحو الزراعة التصديرية، وتخفيف أثر تقلبات الأسعار على المزارعين من خلال حفظ المنتجات الزراعية في التخزين المبرد.



وقال الحنيفات إن الوزارة مستمرة في دعم التحالفات ضمن القطاعات الزراعية، لضمان تنظيم القطاع الزراعي.



من جانبه، لفت مدير المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي إلى أهمية التعاونيات الزراعية المتخصصة في تطوير العمل التعاوني، ودعم مسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في تنظيم القطاع الزراعي.



بدوره، قال رئيس جمعية مزارعي الجوافة، توفيق الطوالبة، إن الاتفاقية من شأنها أن تنهض بقطاع الجوافة وتحقق نقلة جيدة لمزارعين القطاع.