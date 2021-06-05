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السبت، 05-06-2021 07:34 م

اتفاق بين وزارة العمل وتجارة عمان للتعاون بخصوص التدريب والتشغيل

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - اتفقت وزارة العمل، وغرفة تجارة عمان، على التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، بخصوص تدريب وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وخفض معدلات البطالة باعتبارها قضية وطنية مهمة للجميع.

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وأكد الطرفان، خلال لقاء جمع وزير العمل يوسف الشمالي، اليوم السبت، مع مجلس إدارة الغرفة، أن البطالة تتطلب جهدا وطنيا مشتركا من الجميع لمعالجتها بالتالي حماية النسيج الاجتماعي للمجتمع.


وشدد الطرفان على ضرورة الوصول إلى آليات جديدة لتدريب وتأهيل الشباب لتشغيلهم وتشبيكهم مع أصحاب العمل من خلال التعاون مع مجالس المهارات القطاعية في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومؤسسة التدريب المهني وغرفة تجارة عمان.

 




 

 


 

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