وزارة العمل: يحق لمن لديهم موانع من تلقي اللقاح دخول المنشآت

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، الثلاثاء، إن بروتوكول التدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا يركز على حماية المواطن سواء صاحب العمل أو الموظف أو المرتاد، لضمان أمان عمل هذه المنشآت ولتجنب حدوث أي إغلاقات في هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الالتزام بالبروتوكولات جزء من حماية منظومة العمل وسوق العمل في الأردن.وذكر عبر برنامج "صوت المملكة" أن الأشخاص الذين لديهم موانع من تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا يحق لهم الدخول إلى المنشآت، مضيفاً "إذا كان هناك ضوابط وموانع للأشخاص حول تلقي اللقاح بحكم الحالة الصحية يستطيعون الدخول إلى المنشآت".ورأى أن تلقي اللقاح الواقي من كورونا هو وقاية وخط دفاع أول لحماية المنشآت.