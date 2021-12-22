اتفاق ينهي إضراباً لحافلات (اربد - عمان) إثر تغول حافلات أخرى على عملهم

الوكيل الاخباري - أنهى اتفاقاً بين سائقي حافلات النقل العاملة على خط اربد - عمان وهيئة النقل البري إضراباً كان قد نفذه السائقون صباح الأربعاء احتجاجاً على تغول حافلات تعمل على خطوط أخرى على عملهم.

واحتج سائقو حافلات اربد عمان على تغول حافلات (اربد - السلط - مادبا) بالعمل على ذات الخط الخاص بهم، وعدم الالتزام بالدور في التحميل، مما سبب حالة من الفوضى أثر على دخلهم اليومي، بحسب قولهم.