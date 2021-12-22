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الأربعاء، 22-12-2021 04:51 م

اتفاق ينهي إضراباً لحافلات (اربد - عمان) إثر تغول حافلات أخرى على عملهم

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الوكيل الاخباري - أنهى اتفاقاً بين سائقي حافلات النقل العاملة على خط اربد - عمان وهيئة النقل البري إضراباً كان قد نفذه السائقون صباح الأربعاء احتجاجاً على تغول حافلات تعمل على خطوط أخرى على عملهم.

 

واحتج سائقو حافلات اربد عمان على تغول حافلات (اربد - السلط - مادبا) بالعمل على ذات الخط الخاص بهم، وعدم الالتزام بالدور في التحميل، مما سبب حالة من الفوضى أثر على دخلهم اليومي، بحسب قولهم.

 

وقالت مديرة هيئة تنظيم النقل البري لإقليم الشمال المهندسة رولا العمري انه جرى الإجتماع مع أصحاب باصات الكوستر بحضور مساعد محافظ اربد وتم التوصل لإتفاق بإنهاء الإضراب والعودة للعمل على خطوطهم مجددا موضحة  ان الاتفاق الجديد ينظم الدور على الخط بحيث يصار تسيير رحلة لباصات اربد / مادبا /السلط/ عمان والرحلة التي تليها لباصات اربد عمان بحيث يتم السماح لهم بالوصول الى صويلح والعودة مباشرة لمجمع سفريات اربد دون الوصول لمجمع الشمال فيما تستمر بقية الباصات الأخرى بالوصول لمجمع الشمال.اضافة اعلان


واشارت المهندسة العمري الى انه تم عمل اتفاق لمدة اسبوعين وانتهى يوم الاثنين الماضي بحيث يعمل 12 باص كوستر مع الخمسة باصات العاملة على خط اربد/ مادبا/السلط / صويلح، مبينة انه جرى الاجتماع لتعديل الاتفاقية ومناقشة الأمور لكن لم يتوصل أصحابها لحل نهائي، وهو ما تسبب بالإضراب الجزئي صباح الاربعاء، مشيرة الى ان خدمة الركاب لم تتوقف ولم تنقطع حيث تم تحويل باصات من الخطوط الأخرى للعمل على خط اربد / عمان فورا ولم يشعر الركاب بأي مشكلة أو خلل معربة عن أملها في أن يسفر الإتفاق الجديد على إنهاء المشكلة جذريا.

 




 

 


 

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