الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

اتلاف 16 الف و300 لتر من العصائر الرمضانية

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الإثنين، 11-04-2022 09:45 م

اتلاف 16 الف و300 لتر من العصائر الرمضانية

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الوكيل الاخباري  - قال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى الدكتور خلدون الهوادي، إن الأمانة وضعت خطتها الرقابية قبل شهر رمضان وركزت على المنشآت ذات الصلة بشهر رمضان المبارك والتفتيش على الباعة المتجولين والبسطات العشوائية.

وأضاف الهوادي في تصريحات صحفية أن فرق التفتيش تقوم بـ 650 زيارة تفتيشية يوميا، مبينًا أنه تم اتلاف 16 الف و300 لتر من العصائر الرمضانية منذ بداية شهر رمضان وحتى امس الاحد، فيما تم تحرير 185 انذار و28 مخالفة .

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