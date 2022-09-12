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الإثنين، 12-09-2022 10:21 م

اجتماع في تربية عجلون حول جائزة الملكة رانيا العبد الله

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون اليوم الاثنين، بقاعة مدرسة الأميرة عائشة بنت الحسين الثّانويّة الشّاملة للبنات اجتماعا لمناقشة الاعلان عن انطلاق جائزة الملكة رانيا العبد الله للمعلم المتميز في دورتها السابعة عشرة وللمرشد التربوي المتميز في دورتها الخامسة وجائزة المديريات الداعمة للتميز التربوي في دورتها الثالثة .

وقال مدير التربية احمد فايز الملكاوي ان اللقاء يأتي للحديث عن أهمية جائزة الملكة رانيا في تقدير المتميزين وتحفيزهم ونشر ثقافة التميز في الوسط التربوي والمساهمة في إنتاج المعرفة مشيرا إلى دور مدراء المدارس والمديرات في تحفيز ودعم المعلمين والمعلمات والمرشدين التربويين والمرشدات للاشتراك بالجائزة للعام الدراسي الحالي .

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