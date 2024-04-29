اجتماع لمجلس تنفيذي إربد لمناقشة قضايا المحافظة

الوكيل الاخباري - أكد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة إربد أهمية تضافر الجهود الرسمية خلال الفترة الحالية لمواجهة مشكلة اشتعال النيران والحرائق بمناطق الغابات والأحراش والمساحات الزراعية التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة من خلال تعزيز عملية التنسيق بين مديريات الزراعة والأشغال والبلديات والمياه والدفاع المدني للسيطرة على أي حريق ومنع امتداده واتساعه.

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وشدد الاجتماع الذي ترأسه محافظ إربد رضوان العتوم، اليوم الاثنين، وحضره مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة، على أهمية بدء الإجراءات الوقائية من خلال إزالة وتنظيف الأعشاب الجافة المنتشرة في الساحات والجزر الوسطية وبين الأشجار الحرجية ضمن خطة عمل مدروس.