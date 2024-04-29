الإثنين 29-04-2024
الوكيل الاخباري
 

إنقاذ الطفولة الدولية: خان يونس أصبحت مدينة أشباح

شركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس" تعلن عن موعد انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض FinConJo 2024

القوات المسلحة تدشن مشروعاً جديداً بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الكندية

اجتماع لمجلس تنفيذي إربد لمناقشة قضايا المحافظة

رئيس سلطة العقبة يطلع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

سيول في الاردن - فيديو

وصول طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار ماركا العسكري

الزميل رافع الطاهات ناطقاً اعلامياً باسم جمعية وكلاء السياحة

الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق ونهيب بعدم المجازفة - صورة

الملك يعزي عشيرة الفلاحات

الإثنين، 29-04-2024 07:31 م

اجتماع لمجلس تنفيذي إربد لمناقشة قضايا المحافظة

1120216125230430067166


الوكيل الاخباري - أكد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة إربد أهمية تضافر الجهود الرسمية خلال الفترة الحالية لمواجهة مشكلة اشتعال النيران والحرائق بمناطق الغابات والأحراش والمساحات الزراعية التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة من خلال تعزيز عملية التنسيق بين مديريات الزراعة والأشغال والبلديات والمياه والدفاع المدني للسيطرة على أي حريق ومنع امتداده واتساعه.

اضافة اعلان


وشدد الاجتماع الذي ترأسه محافظ إربد رضوان العتوم، اليوم الاثنين، وحضره مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة، على أهمية بدء الإجراءات الوقائية من خلال إزالة وتنظيف الأعشاب الجافة المنتشرة في الساحات والجزر الوسطية وبين الأشجار الحرجية ضمن خطة عمل مدروس.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1714402144980

القوات المسلحة تدشن مشروعاً جديداً بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الكندية

1714403088550

رئيس سلطة العقبة يطلع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

4202429182616784129020

وصول طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار ماركا العسكري

web (6)

الزميل رافع الطاهات ناطقاً اعلامياً باسم جمعية وكلاء السياحة

420242819364478468270

الملك يعزي عشيرة الفلاحات

4202428201353913983107

حسين الرواشدة يكتب .. اهدأوا.. لا حكومات حزبية في هذه المرحلة

أخبار متعلقة
منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

المراكز الشبابية بإربد تنظم أنشطة متنوعة

55

جمعية نشامى ونشميات الخيرية تقيم إفطارا رمضانيا للأيتام

WhatsApp Image 2024-04-04 at 11.30.15 PM

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة امام مسجد

555

مادبا: استمرار فعاليات برنامج رمضانيات للأسبوع الثاني

1712241132710

ضبط 93 متسولاً في إربد

1712177606699

بلدية اربد: تمديد فترة تجديد رخص المهن يحل العديد من المشاكل الإلكترونية